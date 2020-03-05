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    • 05.03.2020 11:12
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    Son dakika: Milli Takım'a bir şok daha! Ömer Toprak da sezonu kapattı

    Son dakika haberine göre Werder Bremen'de forma giyen milli yıldızımız Ömer Toprak'ın Frankfurt ile oynanan maçta fibula kemiği kırıldı. Sezonu kapatan Toprak'ın EURO 2020'yi de kaçıracağı öğrenildi.

    Milli Takım'a bir şok daha! O isim de sezonu kapattı

    Almanya Kupası çeyrek final maçında Werder Bremen deplasmanda Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Werder Bremen'in Türk stoperi Ömer Toprak aldığı sert müdahale sonrası ciddi şekilde sakatlandı. Oyuna devam edemeyen 30 yaşındaki stoper sahayı sedyeyle terk etti.

    FİBULA KEMİĞİ KIRILDI
    Ömer'in durumuyla ilgili açıklama yapan Werder Bremen Teknik Direktörü Florian Kohfeldt, tecrübeli savunma oyuncusunun fibula kemiğininkırıldığını ve hastaneye götürüldüğünü açıkladı.

    Eintracht Frankfurt maç sonrasında Ömer Toprak için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Ömer Toprak, umarız çabuk iyileşirsin" ifadeleri kullanıldı.

    MERİH VE OZAN DA SAKATLANMIŞTI
    EURO 2020'de mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nda, Ömer Toprak ile birlikte sakatlanan stoper sayısı 3'e yükseldi.

    Milli takım forması giyen savunma oyuncuları Merih Demiral ve Ozan Kabak daha önce sakatlanıp sezonu kapatırken, bu isimlere ek olarak Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun da sakatlanarak turnuvada oynama şansını kaybetmişlerdi

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