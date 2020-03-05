Sümeyye Boyacı kimdir? Barbie, rol model olarak Türkiye'den yüzücü Sümeyye Boyacı'yı seçti. Genç yüzücü için özel bir Barbie bebek modeli üretilecek. Dünyanın en çok satan oyuncaklarından birisi olan Barbie, söz konusu başarılı kadınlardan esinlenen oyuncak Barbie bebek üretiyor. Türkiye'de bu isim Sümeyye Boyacı oldu. Peki, Sümeyye Boyacı kimdir, kaç yaşında, nereli? Genç yüzücü son olarak 2018 yılında Dublin'deki Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

SÜMEYYE BOYACI KİMDİR?

Sümeyye Boyacı 5 Şubat 2003, Eskişehir'de dünyaya geldi. Doğumundan itibaren iki kolu olmayan Boyacı, 2008 yılında yüzmeye başladı.

2016'da Berlin'de düzenlenen ve kariyerinin ilk uluslararası yarışı 30. Uluslararası Alman Şampiyonası'nda mücadele etti. Boyacı burada 50 m sırtüstü gençler B S5 kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

2016 Yaz Paralimpik Oyunları'ndaki 50 m sırtüstü S5 kategorisinde 8. oldu. 2017'de Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'ndaki 50 m sırtüstü S1-5 kategorisinde bronz madalya kazandı.

2018'de, Dublin'deki Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda, 50 m sırtüstü S5 kategorisinde altın madalya kazandı.

BARBİE NEDİR?

Barbie bebek görücüye ilk olarak 9 Mart 1959'da New York'ta her yıl düzenlenen Oyuncak fuarında çıktı. Ruth Handler ailecek gittiği bir Avrupa seyahati sırasında gördüğü Alman bebek Bild Lilli'den esinlenerek ikonik bebeği oluşturdu. Kocası Elliot Handler barbie üretimi için kurdukları şirketin ortaklarından.

İlk Barbie bebeği siyah ve beyaz çizgili bir mayo giyiyordu, saçlarını yukarıdan at kuyruğu yapmıştı ve kırmızı ruju vardı, Fiyatı 3 Amerikan Doları olarak belirlenmişti ve sarı veya siyah saç renklerinde satışa sunuldu. Barbie isminin kaynağı Barbie ismi Ruth Handler'ın kızının ismi olan Barbara'nın kısaltmasından geliyor.

Barbie Amerika'da o dönemde piyasada olan diğer bebek oyuncaklardan farklı olarak kadınsı hatlara sahip ilk oyuncak olma özelliğini taşıyordu. 1961 yılında kızıl saçlı Barbie ile beraber erkek arkadaşı Ken Carson piyasaya sürüldü.

Barbie'nin siyahi versiyonu 1980 yılına kadar üretilmediyse de 1969 yılında Barbie'nin siyahi kız arkadaşı Christie sunuldu.

Barbie'nin, aralarında veteriner, polis, pilot, manken, doktor ve şarkıcı gibi mesleklerin bulunduğu 150'den fazla sayıda kariyeri var.

Daha sonra Angela Merkel, Lady Gaga ve Twilight oyuncuları gibi birçok Barbie bebek versiyonu da piyasaya sürüldü.