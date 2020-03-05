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    • Spor
    • 05.03.2020 Gazete
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    ’de Volkan sürprizi

    F.Bahçe'de spor maçının hazırlıklarına başladı. Takımı 'nun çalıştırması bekleniyordu. Ancak idmanda sürpriz bir gelişme yaşanarak, takımı yardımcı antrenörler , ve çalıştırdı. Kanarya bugün tek idman yapacak.

    Fenerbahçe’de Volkan sürprizi
    F.Bahçe'de Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı. Takımı 'nun çalıştırması bekleniyordu. Ancak idmanda sürpriz bir gelişme yaşanarak, takımı yardımcı antrenörler , Zeki Murat Göle ve çalıştırdı. Kanarya bugün tek idman yapacak.



    ÜÇ HOCA GÖREVDE
    F.Bahçe maçının hazırlıklarına başladı. Volkan Demirel de dünkü idmanı yönetenler arasındaydı.



    EMRE BELÖZOĞLU ÇALIŞTIRMADI
    F.Bahçe'nin dünkü idmanını Emre Belözoğlu'nun yönetmesi bekleniyordu. Ancak antrenmanda Volkan Demirel, Zeki Göle ve Fatih Yıldız yer aldı.

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