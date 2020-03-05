Fenerbahçe’de Volkan sürprizi

F.Bahçe'de Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı. Takımı Emre Belözoğlu'nun çalıştırması bekleniyordu. Ancak idmanda sürpriz bir gelişme yaşanarak, takımı yardımcı antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız çalıştırdı. Kanarya bugün tek idman yapacak.
ÜÇ HOCA GÖREVDE
F.Bahçe Denizli maçının hazırlıklarına başladı. Volkan Demirel de dünkü idmanı yönetenler arasındaydı.
EMRE BELÖZOĞLU ÇALIŞTIRMADI
F.Bahçe'nin dünkü idmanını Emre Belözoğlu'nun yönetmesi bekleniyordu. Ancak antrenmanda Volkan Demirel, Zeki Göle ve Fatih Yıldız yer aldı.
ÜÇ HOCA GÖREVDE
F.Bahçe Denizli maçının hazırlıklarına başladı. Volkan Demirel de dünkü idmanı yönetenler arasındaydı.
EMRE BELÖZOĞLU ÇALIŞTIRMADI
F.Bahçe'nin dünkü idmanını Emre Belözoğlu'nun yönetmesi bekleniyordu. Ancak antrenmanda Volkan Demirel, Zeki Göle ve Fatih Yıldız yer aldı.
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