Gökhan&Caner’e 1+1

Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e Beşiktaş yönetimi ilk teklifini yaptı. Siyah-Beyazlı yönetim her iki savunma oyuncusuna da 1+1 yıllık teklif yaparken aynı ücreti önerdi. Teklif edilen ücretin 1 milyon Euro garanti para ile birlikte maçbaşı ücret olduğu ifade edildi.
HAZIRLIKLAR TAM GAZ
Yarın Ankaragücü'nü konuk edecek olan Beşiktaş bu maçın hazırlıklarını dün de sürdürdü. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
HAZIRLIKLAR TAM GAZ
Yarın Ankaragücü'nü konuk edecek olan Beşiktaş bu maçın hazırlıklarını dün de sürdürdü. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
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