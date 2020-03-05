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    • Spor
    • 05.03.2020 Gazete
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    Gökhan&Caner’e 1+1

    , yönetimi ve ’e 1+1 yıllık sölezşme teklifi yaptı Her iki oyuncuya da 1’er milyon Euro garanti para ile maçbaşıc üret önerildi

    Gökhan&Caner’e 1+1
    Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e Beşiktaş yönetimi ilk teklifini yaptı. Siyah-Beyazlı yönetim her iki savunma oyuncusuna da 1+1 yıllık teklif yaparken aynı ücreti önerdi. Teklif edilen ücretin 1 milyon Euro garanti para ile birlikte maçbaşı ücret olduğu ifade edildi.

    HAZIRLIKLAR TAM GAZ
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