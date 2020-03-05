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    • Spor
    • 05.03.2020 Gazete
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    dizinden sakatlandı! ’de olmayacak...

    forması giyen milli oyuncu , dizinden sakatlandı. 6-7 ay sahalardan uzak kalması beklenen tecrübeli golcü 'de Ay- Yıldızlı formayı giyemeyecek. Bu haber hem A hem de Crystal Palace cephesinde şok etkisine neden oldu. İngiliz kulübü milli futbolcunun sözleşmesini feshetti. Bu gelişme EURO 2020 öncesi 'in de tüm planlarını bozmuş oldu.

    Cenk şoku
    A 'a büyük darbe... Crystal Palace forması giyen milli oyuncu Cenk Tosun, dizinden sakatlandı. 6-7 ay sahalardan uzak kalması beklenen tecrübeli golcü EURO 2020'de Ay- Yıldızlı formayı giyemeyecek. Bu haber hem A Milli Takım hem de Crystal Palace cephesinde şok etkisine neden oldu. İngiliz kulübü milli futbolcunun sözleşmesini feshetti. Bu gelişme EURO 2020 öncesi 'in de tüm planlarını bozmuş oldu.

    OZAN KABAK DA EN AZ 3 AY YOK
    Köln maçında sakatlanan Ozan Kabak'ın 9 ile 12 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu oyuncu da 'de forma giyemeyecek.

    İLK MAÇ MACARİSTAN'LA
    A Milli Futbol Takımımız Uluslar Ligi'nde ilk maçını 3 Eylül'de saat 20.45'te Macaristan ile oynayacak.


    20.45 Türkiye-Macaristan 3 EYLÜL

    20.45 Sırbistan-Türkiye 6 EYLÜL

    20.45 Rusya-Türkiye 9 EKİM

    20.45 Türkiye-Sırbistan 12 EKİM

    18.00 Türkiye-Rusya 14 KASIM

    20.45 Macaristan-Türkiye 17 KASIM

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