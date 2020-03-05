A Milli Takım'a büyük darbe... Crystal Palace forması giyen milli oyuncu Cenk Tosun, dizinden sakatlandı. 6-7 ay sahalardan uzak kalması beklenen tecrübeli golcü EURO 2020'de Ay- Yıldızlı formayı giyemeyecek. Bu haber hem A Milli Takım hem de Crystal Palace cephesinde şok etkisine neden oldu. İngiliz kulübü milli futbolcunun sözleşmesini feshetti. Bu gelişme EURO 2020 öncesi Şenol Güneş'in de tüm planlarını bozmuş oldu.
OZAN KABAK DA EN AZ 3 AY YOK
Köln maçında sakatlanan Ozan Kabak'ın 9 ile 12 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu oyuncu da EURO 2020'de forma giyemeyecek.
İLK MAÇ MACARİSTAN'LA
A Milli Futbol Takımımız Uluslar Ligi'nde ilk maçını 3 Eylül'de saat 20.45'te Macaristan ile oynayacak.
20.45 Türkiye-Macaristan 3 EYLÜL
20.45 Sırbistan-Türkiye 6 EYLÜL
20.45 Rusya-Türkiye 9 EKİM
20.45 Türkiye-Sırbistan 12 EKİM
18.00 Türkiye-Rusya 14 KASIM
20.45 Macaristan-Türkiye 17 KASIM
OZAN KABAK DA EN AZ 3 AY YOK
Köln maçında sakatlanan Ozan Kabak'ın 9 ile 12 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu oyuncu da EURO 2020'de forma giyemeyecek.
İLK MAÇ MACARİSTAN'LA
A Milli Futbol Takımımız Uluslar Ligi'nde ilk maçını 3 Eylül'de saat 20.45'te Macaristan ile oynayacak.
20.45 Türkiye-Macaristan 3 EYLÜL
20.45 Sırbistan-Türkiye 6 EYLÜL
20.45 Rusya-Türkiye 9 EKİM
20.45 Türkiye-Sırbistan 12 EKİM
18.00 Türkiye-Rusya 14 KASIM
20.45 Macaristan-Türkiye 17 KASIM
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