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    • 05.03.2020 10:32
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    bombayı şimdiden patlattı! Sivassporlu ve 'a imzayı attırdı

    7 maçlık galibiyet serisi ile üst üste 3.şampiyonluk için ter döken , transferde şimdiden gaza bastı... Sarı-kırmızılıların, 'un genç yıldızları ve 'a imzayı attırdığı iddia edildi. Bunda göre Mert Hakan yıllık 1 milyon 800 bin euro, Emre Kılınç ise 1 milyon 250 bin euro kazanacak.

    Galatasaray bombayı şimdiden patlattı! İmzayı attırdı

    Üst üste üçüncü şampiyonluk için mücadele eden , gelecek sezonun iki flaş transferine imzaları attırdı. 8 maçlık galibiyet serisiyle şampiyonluğun yeniden en büyük adaylarından biri haline gelen Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Sarı kırmızılılar, bu sezonun iki flaş ismiyle ön protokol imzaladı.

    Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray, 'un iki yıldızı ve ile daha önce sağladığı anlaşmayı protokol altına da aldı.

    Buna göre Mert Hakan Yandaş, yıllık 1 milyon 800 bin Euro, Emre Kılınç ise 1 milyon 250 bin Euro kazanacak.

    Her iki oyuncuyla da sözleşmeler 4'er yıllık olacak. Böylece Yandaş, toplamda 7.2, Kılınç da 5 milyon Euro kazanacak.

    FENERBAHÇE TRANSFERDEN VAZGEÇMİŞTİ

    Ara transfer döneminde Mert Hakan Yandaş'ın adı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile adı anılmıştı. Ancak iddialara göre Fenerbahçe'nin, Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tweetleri sonrasında bu transferden vazgeçmişti.

    Mert Hakan'ın yıllar önce Twitter'da beğendiği bazı tweetler:

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