Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Haftanın en kritik mücadelesi olan Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi Mete Kalkavan oldu.

İşte Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler

