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    • 04.03.2020 12:00
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    : 'de 25. haftanın hakemleri açıklandı | Sivas - maçı hakemi belli oldu

    haberine göre 'in 25'inci haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Haftanın en kritik mücadelesi olan Sivas - maçının hakemi Mete Kalkavan oldu. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Atilla Karaoğlan oldu.

    Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı

    'in 25'inci haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Haftanın en kritik mücadelesi olan Sivas - maçının hakemi Mete Kalkavan oldu.

    İşte Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler

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