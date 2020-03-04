Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Haftanın en kritik mücadelesi olan Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi Mete Kalkavan oldu.
İşte Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler
Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Haftanın en kritik mücadelesi olan Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi Mete Kalkavan oldu.
İşte Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler
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