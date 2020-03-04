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    • 04.03.2020 10:03
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    'a sürpriz teklif! Manchester City'nin yıldızı...

    Sezon sonunda Karius ile yollarını ayırma hazırlığı yapan 'ta yeni kaleci arayışları sürerken, sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Menajerler Manchester City ile sözleşme uzatmayacak olan tecrübeli eldiven 'yu Beşiktaş'a önerdi.

    Beşiktaş'a sürpriz teklif! Manchester City'nin yıldızı...

    Kaleci arayan 'a menajerler ismini önerdi. M.City'nin sözleşmesini uzatmak istemediğini söyleyen menajeri siyah-beyazlı yöneticilere "En az 2 sezon daha üst düzey daha futbol oynayabilir" dedi. Yönetimin de bonservis bedeli ödeyemeyeceği 37 yaşındaki kaleci konusunu Sergen Yalçın'la görüşeceği bildirildi.


    *Claudio Bravo

    KARIUS'A TALİP VAR!
    Yolların ayrılacağı Loris Karius'a, Belçika Ligi takımlarından Anderlecht'in talip olduğu iddia edildi. Kalecisi Hendrik Van Crombrugge'e Köln ve Schalke'nin talip olduğu Brüksel ekibinin, bu transfer gerçekleşmesi durumunda sezon sonunda Liverpool'a geri dönecek Karius'u alacağı ileri sürüldü.

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