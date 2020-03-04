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    • 04.03.2020 13:38
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    Son dakika: Medipol Başakşehir Başkanı : Kopenhag maçının gelirlerini Mehmetçiğimize bağışlayacağız!

    Son dakika haberine göre Medipol Başakşehir Başkanı , Kopenhag maçında elde edilecek gelirin Mehmetçiğimize bağışlınacağını açıkladı.

    Gümüşdağ açıkladı: Mehmetçiğe bağışlanacak!

    Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları şu şekilde:

    "Sözlerime Allah askerlerimize güç versin temennisi ile başlıyorum. Yaşananlardan dolayı sosyal hayata adapte olmakta zorlanıyoruz. Yine de işlerimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. FC Copenhagen maçına tüm taraftarlara açık davet gönderiyoruz. Mesele olduğunda tek bir güç oldugumuzu göstereceğiz. 17 bin Türk bayrağı ile milli maç havası oluşturmaya çalışacağız. Maç gelirlerini Mehmetçiğimize bağışlıyoruz."

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