Son dakika haberine göre; Schalke 04, Ozan Kabak'ın 9-12 hafta arası sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
MİLLİ TAKIMIMIZA SAKATLIK HABERLERİ PEŞİ SIRA GELİYOR
Everton'ın Crystal Palace'a kiraladığı Cenk Tosun'un antrenman sırasında dizinden sakatlandı. Bu sakatlık sonrası Cenk Tosun 6 ay sahalardan uzak kalacak.
Crystal Palace'ın idmanında dizinden sakatlık geçiren A Milli Takımımızın forvetlerinden Cenk Tosun'un sahalara dönmesinin 6 ayı bulacağı ve EURO 2020'de de forma giyemeyeceği açıklanmıştı.
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