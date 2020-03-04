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    • 04.03.2020 16:57
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    Son dakika haberi... , 'ın 9-12 hafta arası sahalardan uzak kalacağını açıkladı

    Milli Takımımıza bir şok daha... Son dakika haberine göre; Bundesliga'da 04 forması giyen 'tan kötü haber. Schalke, Ozan Kabak'ın 9-12 hafta arası sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Ozan Kabak, Köln ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık sonrası oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Milli yıldızın leğen kemiğinde zedelenme olduğu bildirilmişti.

    Son dakika haberine göre; 04, 'ın 9-12 hafta arası sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

    MİLLİ TAKIMIMIZA SAKATLIK HABERLERİ PEŞİ SIRA GELİYOR

    Everton'ın Crystal Palace'a kiraladığı Cenk Tosun'un antrenman sırasında dizinden sakatlandı. Bu sakatlık sonrası Cenk Tosun 6 ay sahalardan uzak kalacak.

    Crystal Palace'ın idmanında dizinden sakatlık geçiren A Milli Takımımızın forvetlerinden Cenk Tosun'un sahalara dönmesinin 6 ayı bulacağı ve EURO 2020'de de forma giyemeyeceği açıklanmıştı.

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