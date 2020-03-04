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    • 04.03.2020 16:26
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    resmi hesaptan paylaştı! ...

    , 'nin 12 yıl önce Sevilla'yı penaltı atışları neticesinde mağlup ederek e yükseldiği maçta 'in kurtardığı penaltıyı paylaştı. Söz konusu paylaşım, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları tarafından gördü.

    UEFA resmi hesaptan paylaştı! Volkan...

    , 'nin 12 sene önce Sevilla'yı penaltılar sonucunda eleyerek 'nde e yükseldiği maçta 'in kurtardığı penaltıyı paylaştı.

    Deneyimli file bekçisi, Sevilla forması giyen 'in kullandığı penaltıyı kurtarmış ve sarı lacivertli ekip çeyrek final biletini kapmıştı.

    Söz konusu paylaşım, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları tarafından gördü.

    Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda Sevilla'yı penaltılarla eleyip Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmiş, bir sonraki turda 'ye elenip Devler Ligi'ne veda etmişti.

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