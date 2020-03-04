Bonservisi Fenerbahçe'de olan ve Nürnberg'de kiralık olarak oynayan Frey, Almanya'da kalmak istediğini açıkladı. Bu arada Frey'i başka takımların da istediği öğrenildi. Bonservisi Fenerbahçe'de olan ve Nürnberg'de kiralık olarak oynayan Frey, Almanya'da kalmak istediğini açıkladı. Bu arada Frey'i başka takımların da istediği öğrenildi.
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