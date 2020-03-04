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    • Spor
    • 04.03.2020 Gazete
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    için flaş sakatlık iddiası! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'de forması giyen Milli futbolcumuz 'un dün takımının idmanında dizinden sakatlandığı öğrenildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde Cenk'in 6 ay sahalardan uzak kalacağı ve 'yi de kaçıracağı iddia edildi. Golcü oyuncu için ortaya atılan iddialar şok etkisi yarattı.

    Cenk Tosun için flaş sakatlık iddiası!
    İngiltere'de forması giyen Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un dün takımının idmanında dizinden sakatlandığı öğrenildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde Cenk'in 6 ay sahalardan uzak kalacağı ve 'yi de kaçıracağı iddia edildi. Golcü oyuncu için ortaya atılan iddialar şok etkisi yarattı.

    FENERBAHÇE&A.EFES ZORLU MAÇLARA ÇIKIYOR
    Erkek basketbol ekiplerimizin Avrupa'daki maçlar şöyle: Euroleague: 20.45 F.Bahçe-Kızılyıldız, 22.15 Tel Aviv-A.Efes. Eurocup: 20.00 Tofaş-Andorra, 20.15 Darüşşafaka- Bologna. FIBA ŞL: 20.00 Türk Telekom-Beşiktaş. FIBA : 17.00 Bahçeşehir- Ventspils 20.30 Kyiv-Karşıyaka.

    FENERBAHÇE VE ÇANKAYA YARI FİNALDE RAKİP OLDU
    Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Öznur Kablo, Bellona Kayseri Basketbol'u 73-61 yenerek yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler'in rakibi ise Elazığ İl Özel İdare'yi 91-77 mağlup eden oldu. İki takım yarın karşılaşacak.

    10 MAÇTA 30 PUAN MUCİZE DEĞİL
    Atiba 10 maçta 30 puan almak için her şeylerini ortaya koyacaklarını söyleyerek, "Bunu başarmak mucize değil" dedi.

    A.GÜCÜ MAÇININ BİLETLERİ SATIŞTA
    'ta A.Gücü maçının biletleri satışa çıktı. En ucuz bilet 100 TL olurken en pahalı bilet 875 TL olacak.

    ÇEBİ'DEN 117. YIL KUTLAMASI
    Ahmet Nur Çebi, kulübün kuruluşunun 117. yılı sebebiyle"Dünyadaki tüm Beşiktaşlılar için en gururlu, en onurlu gündür 3 Mart'lar" dedi.

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    Haberler Spor Cenk Tosun için flaş sakatlık iddiası! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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