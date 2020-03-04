İngiltere'de Crystal Palace forması giyen Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un dün takımının idmanında dizinden sakatlandığı öğrenildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde Cenk'in 6 ay sahalardan uzak kalacağı ve Euro 2020'yi de kaçıracağı iddia edildi. Golcü oyuncu için ortaya atılan iddialar şok etkisi yarattı.
FENERBAHÇE&A.EFES ZORLU MAÇLARA ÇIKIYOR
Erkek basketbol ekiplerimizin Avrupa'daki maçlar şöyle: Euroleague: 20.45 F.Bahçe-Kızılyıldız, 22.15 Tel Aviv-A.Efes. Eurocup: 20.00 Tofaş-Andorra, 20.15 Darüşşafaka- Bologna. FIBA ŞL: 20.00 Türk Telekom-Beşiktaş. FIBA Avrupa Kupası: 17.00 Bahçeşehir- Ventspils 20.30 Kyiv-Karşıyaka.
FENERBAHÇE VE ÇANKAYA YARI FİNALDE RAKİP OLDU
Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Bellona Kayseri Basketbol'u 73-61 yenerek yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler'in rakibi ise Elazığ İl Özel İdare'yi 91-77 mağlup eden Çankaya Üniversitesi oldu. İki takım yarın karşılaşacak.
10 MAÇTA 30 PUAN MUCİZE DEĞİL
Atiba 10 maçta 30 puan almak için her şeylerini ortaya koyacaklarını söyleyerek, "Bunu başarmak mucize değil" dedi.
A.GÜCÜ MAÇININ BİLETLERİ SATIŞTA
Beşiktaş'ta A.Gücü maçının biletleri satışa çıktı. En ucuz bilet 100 TL olurken en pahalı bilet 875 TL olacak.
ÇEBİ'DEN 117. YIL KUTLAMASI
Ahmet Nur Çebi, kulübün kuruluşunun 117. yılı sebebiyle"Dünyadaki tüm Beşiktaşlılar için en gururlu, en onurlu gündür 3 Mart'lar" dedi.
FENERBAHÇE&A.EFES ZORLU MAÇLARA ÇIKIYOR
Erkek basketbol ekiplerimizin Avrupa'daki maçlar şöyle: Euroleague: 20.45 F.Bahçe-Kızılyıldız, 22.15 Tel Aviv-A.Efes. Eurocup: 20.00 Tofaş-Andorra, 20.15 Darüşşafaka- Bologna. FIBA ŞL: 20.00 Türk Telekom-Beşiktaş. FIBA Avrupa Kupası: 17.00 Bahçeşehir- Ventspils 20.30 Kyiv-Karşıyaka.
FENERBAHÇE VE ÇANKAYA YARI FİNALDE RAKİP OLDU
Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Bellona Kayseri Basketbol'u 73-61 yenerek yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler'in rakibi ise Elazığ İl Özel İdare'yi 91-77 mağlup eden Çankaya Üniversitesi oldu. İki takım yarın karşılaşacak.
10 MAÇTA 30 PUAN MUCİZE DEĞİL
Atiba 10 maçta 30 puan almak için her şeylerini ortaya koyacaklarını söyleyerek, "Bunu başarmak mucize değil" dedi.
A.GÜCÜ MAÇININ BİLETLERİ SATIŞTA
Beşiktaş'ta A.Gücü maçının biletleri satışa çıktı. En ucuz bilet 100 TL olurken en pahalı bilet 875 TL olacak.
ÇEBİ'DEN 117. YIL KUTLAMASI
Ahmet Nur Çebi, kulübün kuruluşunun 117. yılı sebebiyle"Dünyadaki tüm Beşiktaşlılar için en gururlu, en onurlu gündür 3 Mart'lar" dedi.
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