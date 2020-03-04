Everton'dan devre arası Crystal Palace'a kiralanan milli futbolcu Cenk Tosun'un, antrenman sırasında dizinden ciddi bir sakatlık geçirdiği belirtildi.

The Athletic'in haberine göre, 28 yaşındaki futbolcu sezonun geri kalanında oynanacak maçları kaçıracak.

Tecrübeli futbolcu EURO 2020'yi de bu sakatlık sebebiyle kaçırabilir.

TOSUN PAŞA PREMİER LİG'DE KAÇ GOL ATTI?

Bu sezon Everton'dan, 6 aylığına Crystal Palace'e kiralık olarak giden Cenk Tosun, Premier Lig'de 10 maçta 2 gol attı. Cenk Tosun tüm kulvarlarda 13 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.