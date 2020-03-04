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    • 04.03.2020 08:49
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    'dan kötü haber! EURO 2020'yi kaçıracak

    Devre arasında Everton'dan ayrılarak Crystal Palace'ın yolunu tutan milli yıldız , antrenmanda dizinden sakatlandı. The Athletic'te yer alan habere göre golcü futbolcunun sakatlığının ciddi olduğu ve EURO 2020'yi kaçıracağı belirtildi.

    Milli yıldızdan kötü haber! EURO 2020'yi kaçıracak

    Everton'dan devre arası Crystal Palace'a kiralanan milli futbolcu 'un, antrenman sırasında dizinden ciddi bir sakatlık geçirdiği belirtildi.

    The Athletic'in haberine göre, 28 yaşındaki futbolcu sezonun geri kalanında oynanacak maçları kaçıracak.

    Tecrübeli futbolcu EURO 2020'yi de bu sakatlık sebebiyle kaçırabilir.

    TOSUN PAŞA PREMİER LİG'DE KAÇ GOL ATTI?
    Bu sezon Everton'dan, 6 aylığına Crystal Palace'e kiralık olarak giden Cenk Tosun, Premier Lig'de 10 maçta 2 gol attı. Cenk Tosun tüm kulvarlarda 13 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

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