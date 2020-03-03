Zirve yeniden Başakşehir’in

Süper Lig'de 24. hafta dün oynanan maçlarla sona erdi. Medipol Başakşehir dün ilk yarısı golsüz sona eren maçta Gaziantepspor'u 3-1 yenerek haftayı lider tamamladı. İstanbul ekibinin gollerini 51. dakikada Clichy, 63'te İrfan Can ve 76'da Demba Ba kaydetti. Konuk Gaziantepspor'un tek sayısı ise 72'de Kenan Özer'den geldi. Lider Başakşehir 49 puanla lider ancak takipçisi Trabzonspor'un 1 maçı eksik.
13 MAÇTA 9. GALİBİYET
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de iç sahada 13. maçına çıktı ve 9. galibiyetini elde etti. Sadece 1 kez kaybetti.
13 MAÇTA 9. GALİBİYET
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de iç sahada 13. maçına çıktı ve 9. galibiyetini elde etti. Sadece 1 kez kaybetti.
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