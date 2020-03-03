Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Zirve yeniden ’in

    'de 24. hafta dün oynanan maçlarla sona erdi. Medipol dün ilk yarısı golsüz sona eren maçta 'u 3-1 yenerek haftayı lider tamamladı. ekibinin gollerini 51. dakikada Clichy, 63'te ve 76'da kaydetti. Konuk Gaziantepspor'un tek sayısı ise 72'de 'den geldi. Lider Başakşehir 49 puanla lider ancak takipçisi 'un 1 maçı eksik.

    Zirve yeniden Başakşehir’in
    Süper Lig'de 24. hafta dün oynanan maçlarla sona erdi. Medipol Başakşehir dün ilk yarısı golsüz sona eren maçta Gaziantepspor'u 3-1 yenerek haftayı lider tamamladı. ekibinin gollerini 51. dakikada Clichy, 63'te İrfan Can ve 76'da Demba Ba kaydetti. Konuk Gaziantepspor'un tek sayısı ise 72'de Kenan Özer'den geldi. Lider 49 puanla lider ancak takipçisi Trabzonspor'un 1 maçı eksik.

    13 MAÇTA 9. GALİBİYET
    Medipol Başakşehir, 'de iç sahada 13. maçına çıktı ve 9. galibiyetini elde etti. Sadece 1 kez kaybetti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Zirve yeniden Başakşehir’in
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri