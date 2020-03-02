Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.03.2020 23:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.03.2020 23:34
    ABONE OL

    gönülleri fethetti! Türk bayraklı tişörtle yayına çıktı...

    gönülleri fethetti... 'in Senegalli yıldız futbolcusu Demba Ba, 'in 24. haftasında evinde 3-1 kazandıkları Gazişehir FK maçı sonrasında yayıncı kuruluşa röportaj verdi. Takımının durumunu değerlendiren Demba Ba'nın yayına Türk bayraklı tişörtle yayına çıkması büyük alkış topladı.

    Alkışlar Demba Ba'ya! Gönülleri fethetti .

    Sporting karşısında Avrupa Ligi'nde aldıkları dev zafer sonrası maçına çıktıklarını belirten ve bu nedenle üstlerinde bir yorgunluk olduğunu ifade eden 'in Senegalli golcüsü şunları söyledi:

    "Elhamdülillah. Avrupa'da oynadığımız son maçın yorgunluğu vardı üzerimizde. Bunu bu maçta hissettik. Kolektif olarak başarılı olmamız gol ya da asistten daha önemli. İkinci yarı iyi bir sonuç aldık. 49 puana sahip olmak ve lider olmak iyi ama önümüzde uzun bir süre var. Bu ligde her şey olabilir. Ligin sonuna kadar böyle devam etmemiz lazım. Alabileceğimiz puanlardan maksimumunu almalıyız."

    34 yaşındaki oyuncu, son 8 haftada attığı 7 gol ve yaptığı 2 asistle Medipol Başakehir'in zirve mücadelesinde büyük rol sahibi oldu.


    Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır

    GÖNÜLLERİ FETHETTİ
    Demba Ba'nın maç sonu verdiği röportajda yayına Türk bayraklı tişörtle çıkması gönülleri fethetti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Demba Ba gönülleri fethetti! Türk bayraklı tişörtle yayına çıktı...
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri