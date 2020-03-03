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    • 03.03.2020 09:14
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    Son dakika: 'den 'a transfer açıklaması

    Son dakika haberine göre yıldız futbolcu , kendisini ’a davet eden Ganalı futbolcuya, “Kardeşim, Beşiktaş beni istemiyor” cevabını verdi. Bu sözlerin ardından Beşiktaşlı taraftarlar Balotelli'yi takımlarında görmek istediklerine yönelik binlerce yorum yazarak İtalyan yıldızı siyah-beyazlı renklere çağırdılar.

    Balotelli açıkladı! Beşiktaş'a transfer...
    'a devre arasında gelen Kevin-Prince Boateng'in sosyal medyada ile yaptığı sohbet Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı... Ganalı oyuncunun Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafa yorum yapanlardan biri de Mario Balotelli idi. İki futbolcu arasında başlayan sohbette Boateng, Balotelli'ye "Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)" çağrısında bulundu.



    Balotelli'nin bu davete yanıtı da ise "Kardeşim, Beşiktaş beni istemiyor" oldu. Bu sözlerin ardından Beşiktaşlı taraftarlar Balotelli'yi takımlarında görmek istediklerine yönelik binlerce yorum yazarak İtalyan yıldızı siyah-beyazlı renklere çağırdılar.

    SABAH

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