Newcastle United 0-0 Burnley | Maç özeti izle

İngiltere Premier Ligi'nin 28. haftasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Newcastle United sahasında Burnley'i ağırladı. Karşılıklı ataklarla geçen maçtan gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan 1 puan alarak ayrıldılar. Ev sahibi ekip Newcastle puanını 32'ye çıkarırken, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Burnley ise 38 puana ulaşıp 9. sıraya tırmandı. İşte Newcastle United'ın Burnley ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin özet görüntüleri...
İŞTE NEWCASTLE UNITED 0-0 BURNLEY MAÇININ ÖZET GÖRÜNTÜLERİ
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