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    • 03.03.2020 17:16
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    0-0 | Maç özeti izle

    'nin 28. haftasında alt sıralardan kurtulmak isteyen sahasında 'i ağırladı. Karşılıklı ataklarla geçen maçtan gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan 1 puan alarak ayrıldılar. Ev sahibi ekip Newcastle puanını 32'ye çıkarırken, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Burnley ise 38 puana ulaşıp 9. sıraya tırmandı. İşte Newcastle United'ın Burnley ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin özet görüntüleri...

    Newcastle United 0-0 Burnley | Maç özeti izle

    'nin 28. haftasında alt sıralardan kurtulmak isteyen sahasında 'i ağırladı. Karşılıklı ataklarla geçen maçtan gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan 1 puan alarak ayrıldılar. Ev sahibi ekip Newcastle puanını 32'ye çıkarırken, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Burnley ise 38 puana ulaşıp 9. sıraya tırmandı. İşte Newcastle United'ın Burnley ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin özet görüntüleri...

    İŞTE NEWCASTLE UNITED 0-0 BURNLEY MAÇININ ÖZET GÖRÜNTÜLERİ

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