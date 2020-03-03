İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester United deplasmanda karşılaştığı Everton!la 1-1 berabere kaldı. Ev sahibinin golünü Calvert-Lewin, deplasman ekibinin golünü Fernandes kaydetti. İşte Manchester United - Everton karşılaşmasından özet görüntüler...
İŞTE EVERTON 1-1 MANCHESTER UNITED MAÇININ ÖZET GÖRÜNTÜLERİ
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