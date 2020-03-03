Premier League'de 28. haftanın en güzel golleri

İlk 28 hafta itibarıyle en yakın rakibine 22 puan fark atan Liverpool Watford karşısında şok bir yenilgi alarak haftayı puansız kapattı. Cenk Tosunlu Crystal Palace ise rakibini 1-0 mağlup ederek puanını 36'ya yükseltti. Ligde 2019-2020 sezonunun 28. haftasının en iyi gollerinde; Lewis, Bowen, Obafemi, Sarr, Deeney, Fernandes ve Aurier isimleri vardı. İşte Premier Lig'de oynanan maçlardan haftanın en iyi golleri...