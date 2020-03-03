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    • 03.03.2020 17:29
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    • 03.03.2020 17:29
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    'de 28. haftanın i

    İlk 28 hafta itibarıyle en yakın rakibine 22 puan fark atan karşısında şok bir yenilgi alarak haftayı puansız kapattı. ise rakibini 1-0 mağlup ederek puanını 36'ya yükseltti. Ligde 2019-2020 sezonunun 28. haftasının en iyi gollerinde; Lewis, Bowen, Obafemi, Sarr, Deeney, Fernandes ve Aurier isimleri vardı. İşte 'de oynanan maçlardan haftanın en iyi golleri...

    Premier League'de 28. haftanın en güzel golleri

    İlk 28 hafta itibarıyle en yakın rakibine 22 puan fark atan karşısında şok bir yenilgi alarak haftayı puansız kapattı. ise rakibini 1-0 mağlup ederek puanını 36'ya yükseltti. Ligde 2019-2020 sezonunun 28. haftasının en iyi gollerinde; Lewis, Bowen, Obafemi, Sarr, Deeney, Fernandes ve Aurier isimleri vardı. İşte 'de oynanan maçlardan haftanın en iyi golleri...

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