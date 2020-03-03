Kayseri pes etmiyor

Süper Lig'de son sırada yer alan Kayserispor evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek ligde kalma ümitlerini tazeledi. Karşılaşmanın tek golünü 70. dakikada Mesanovic attı. Kayserispor, teknik direktörlük koltuğuna Robert Prosinecki'nin oturmasıyla büyük ivme kazandı. Son 4 haftada 8 puan toplayan Sarı- Kırmızılılar ligde kalmak için savaşıyor.
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