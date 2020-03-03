Bundesliga'da 24. haftanın en güzel 5 kurtarışı izle

Dünyanın en önemli ligleri arasında gösterilen Bundesliga Ligi'nde oynanan birbirinden zorlu maçlar, izleyenler tarafından tam not alıyor. Almanya Ligi'nin 2019-2020 sezonunun 24. haftasına damga vuran en iyi kurtarışlar; Bürki, Schwolow, Hradecky, Baumann ve Kraft'tan geldi. İşte başarılı eldivenlerin birbirinden güzel yaptığı kurtarışlar...
İşte Bundesliga'da 24. haftanın en güzel 5 kurtarış:
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