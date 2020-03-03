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    • Spor
    • 03.03.2020 17:58
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    • 03.03.2020 17:58
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    Bundesliga'da 24. haftanın en güzel 5 kurtarışı izle

    Dünyanın en önemli ligleri arasında gösterilen 'nde oynanan birbirinden zorlu maçlar, izleyenler tarafından tam not alıyor. 'nin 2019-2020 sezonunun 24. haftasına damga vuran ; , , , ve 'tan geldi. İşte başarılı eldivenlerin birbirinden güzel yaptığı kurtarışlar...

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