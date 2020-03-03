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    • 03.03.2020 21:32
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    : TS FB canlı yayın izle! Trabzonspor Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı burada

    Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle seçeneği özellikle bu saatlerde yoğun olarak araştırılıyor. Trabzonspor, Ziraat Türkiye kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi evinde ağırlıyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final Trabzonspor ve Fenerbahçe karşılaşması saat 20.30'da ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Aşağıda yer alan seçeneğiyle Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın takvim.com.tr farkıyla takip edebilirsiniz. İşte TS FB canlı yayın izleme sayfası

    Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı izle!

    ATV canlı izle! Trabzonspor ve Fenerbahçe bu akşam saat 20.30'da Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında karşı karşıya geliyor. İki takım da final için mücadele edecek. Son olarak Fenerbahçe'de Ersun Yanal karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı alındı. Bu akşam Ersun Yanal son kez Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkacak. Fenerbahçe ve Trabzonspor'da hedef Türkiye Kupası'nı müzeye götürmek. İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın izleme sayfası

    ATV CANLI YAYIN

    İLK 11'LER

    TRABZONSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

    FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Falette, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Kruse, Mehmet Ekici, Vedat Muriqi.

    Karadeniz ekibinde, Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Joao Pereira'nın sakatlıkları devam ediyor. Obi Mikel de kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

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