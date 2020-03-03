ATV canlı izle! Trabzonspor ve Fenerbahçe bu akşam saat 20.30'da Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında karşı karşıya geliyor. İki takım da final için mücadele edecek. Son olarak Fenerbahçe'de Ersun Yanal karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı alındı. Bu akşam Ersun Yanal son kez Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkacak. Fenerbahçe ve Trabzonspor'da hedef Türkiye Kupası'nı müzeye götürmek. İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın izleme sayfası

ATV CANLI YAYIN

İLK 11'LER



TRABZONSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth



FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Falette, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Kruse, Mehmet Ekici, Vedat Muriqi.

Karadeniz ekibinde, Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Joao Pereira'nın sakatlıkları devam ediyor. Obi Mikel de kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.