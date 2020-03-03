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    • 03.03.2020 17:55
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    FA Cup’ta dev randevu! maçı şifresiz izleme yolları!

    maçı şifresiz izleme yolları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Chelsea Liverpool maçı nasıl izlenir? İngiltere’nin en prestijli turnuvalarından biri olarak kabul edilen FA Cup 5. Turunda iki köklü kulüp Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Stamford Bridge’te oynanacak mücadele saat 22:45’te başlayacak. Peki, Chelsea Liverpool maçı şifresiz izleme yolları nelerdir?

    Chelsea Liverpool maçı şifresiz izleme yolları nelerdir?

    maçı nasıl izlenir? İngiltere'de FA Cup heyecanı devam ediyor. Chelsea Liverpool maçı şifresiz izleme yolları futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Hakem Chris Kavanagh'ın düdük çalacağı mücadele Stamford Bridge'te oynanacak. Nefes kesecek maç saat 22:45'te başlayacak. Liverpool hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam ederken, ev sahibi Chelsea ise tur atlama peşinde.

    CHELSEA LİVERPOOL MAÇI NASIL İZLENİR?

    Karşılaşmanın Türkiye yayıncısı bulunmuyor. İnternet üzerinden mücadeleyi veren yabancı kanallar aracılığıyla maçı takip edebilirsiniz.

    MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

    Şimdiye dek oynanan 175 maçta rakibini 74 kez devirmeyi başaran Liverpool buna karşın 60 kez mağlup olmuştu.

    Geçtiğimiz günlerde oynana Liverpool Watford maçında 3-0'lık şok bir yenilgi alan kırmızılar 44 maçlık ligdeki yenilmezlik serisini de noktalamış oldu.

    Liverpool'un moral bozukluğundan yararlanmak isteyen Chelsea, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak maçta rakibini kupanın dışına itmek istiyor.

    Öte yandan hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e de mağlup olan Liverpool peş peşe aldığı yenilgilerle taraftarlarını şaşkınlığa uğratmıştı.

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