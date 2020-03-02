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    • 02.03.2020 23:16
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    Zirve yine el değiştirdi! İşte Süper Lig'de 24. hafta puan durumu...

    Süper Lig'de 24. hafta heyecanı bugün oynanan 2 karşılaşmayla sona erdi. Kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada ise Medipol Başakşehir, Gaziantep FK'yı 3-1 yendi. İşte Süper Lig'de 24. hafta güncel puan durumu...

    Süper Lig'ede zirve yine el değiştirdi!

    Süper Lig'de 24. haftasında zirve yarışı yine gündeme damga vurdu. Haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş, Alanyaspor'u 2-1 yenerek şampiyonluk umutlarını yeşertti. Rizespor karşısında geri dönüşe imza atan Trabzonspor, rakibini 5-2 mağlup etti. Fenerbahçe, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak büyük bir yara aldı.

    Ankaragücü'nü 3-0 yenen Sivasspor, zirve takibini sürdürdü. Haftanın kapanış maçında ise Medipol Başakşehir, Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek liderlik koltuğunu kaptırmadı.

    İşte Süper Lig'de güncel puan durumu



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