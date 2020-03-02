Zirve yine el değiştirdi! İşte Süper Lig'de 24. hafta puan durumu...

Süper Lig'de 24. haftasında zirve yarışı yine gündeme damga vurdu. Haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş, Alanyaspor'u 2-1 yenerek şampiyonluk umutlarını yeşertti. Rizespor karşısında geri dönüşe imza atan Trabzonspor, rakibini 5-2 mağlup etti. Fenerbahçe, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak büyük bir yara aldı.

Ankaragücü'nü 3-0 yenen Sivasspor, zirve takibini sürdürdü. Haftanın kapanış maçında ise Medipol Başakşehir, Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek liderlik koltuğunu kaptırmadı.



İşte Süper Lig'de güncel puan durumu







