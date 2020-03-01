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    • 01.03.2020 14:02
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    'un yıldızı 'tan flaş transfer açıklaması

    Sezon başında 'a transfer olan ve sergilediği başarılı performans ile bordo-mavili ekibin zirvede olmasında önemli payı bulunan çıktığı 35 maçta 24 gol, 7 asistle göz doldurdu. Norveçli yıldızın peşine birçok dünya kulübü takılırken, Sörloth son günlerde çıkan transfer ine açıklık getirdi.

    Trabzonspor'un yıldızı Sörloth'tan flaş transfer açıklaması

    'un Norveçli süper golcüsü , transfer inden yorulduğunu ve şu anda tek odak noktasının Trabzon olduğunu açıkladı.

    Trabzonspor'un 6.5 milyone euro satın alma opsiyonu bulunan Sörloth, gelecek sezon da bordo-mavili takımda kiralık olarak forma giymeye devam edecek.

    Trabzonspor'un iki sezon sonunda toplam 750 bin euro kiralama bedeli ödeyeceği Norveçli yıldız, bordo-mavili kulüpten toplam 3 milyon euro ücret alacak.

    Transfer haberlerinin arttığı son dönemde bir açıklama yapan Sörloth, "Birçok haber görüyorum, okuyorum ve bana iletiliyor ancak şu anda hiçbirisi umurumda değil. Trabzonspor'da harika bir ortam yakaladık ve şu anda hem ligde hem de kupada şampiyonluğu kovalıyoruz. Çok kaliteli bir takımız ve arkadaşlık da üst seviyede. Böyle bir takımda, var olan hedeflerimizin gölgesinde transfer konuşmak takım arkadaşlarıma saygısızlık olur; ben bunu yapmayacağım" dedi.

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