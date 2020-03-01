Helal sana Toprak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, pilotlar sıralamasında da Razgatlıoğlu, lider oldu. Toprak yarış bitiminde kutlama yapmadı. Şehitlerimiz için 'Asker Selamı' verdi.
KORONAVİRÜS YASAĞI
Alman Ligi ekiplerinden Bayern Münih, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) nedeniyle futbolcularının taraftarlarla fotoğraf çekilmemesi gerektiğini duyurdu.
ASLAN FİLEDE GÜLDÜ
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Sorgun Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 25-16, 25- 15, 25-19 bitti.
KÜFÜRLERE PASLI PROTESTO
B. Münih taraftarının Hoffenheim maçında rakip takım başkanına yönelik küfürlü pankart açmasıyla ilginç bir protesto yaşandı. Hakem 77'de maçı durdurdu. Ardından sahadan çıktı. 2 takım oyuncuları kalan sürede aralarında paslaştı. Maçı 6-0 Bayern kazandı.
ASLAN TOFAŞ'I GEÇTİ: 80-75
ING Basketbol Süper Ligi 21. hafta maçında Galatasaray Doğa Sigorta, evinde TOFAŞ'ı 80-75 yendi. Diğer sonuçlar: Bahçeşehir-Darüşşafaka: 91- 87, Bursaspor-Bandırma: 88-78.
VISCA EN İYİYE ADAY!
Edin Visca, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu olmaya M.United'dan Fred, B.Leverkusen'den Kai Havertz ve Espanyol'dan Calleri ile birlikte aday gösterildi.
A.DEMİR-HATAY PUANLARI PAYLAŞTI
TFF 1. Lig'de Adana Demispor sahasında Hatay ile 1-1 berabere kaldı. Hatay, 65'te Gökhan ile öne geçti. Demir 85'te Mehmet ile 1 puanı kurtardı.
KORONAVİRÜS YASAĞI
Alman Ligi ekiplerinden Bayern Münih, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) nedeniyle futbolcularının taraftarlarla fotoğraf çekilmemesi gerektiğini duyurdu.
ASLAN FİLEDE GÜLDÜ
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Sorgun Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 25-16, 25- 15, 25-19 bitti.
KÜFÜRLERE PASLI PROTESTO
B. Münih taraftarının Hoffenheim maçında rakip takım başkanına yönelik küfürlü pankart açmasıyla ilginç bir protesto yaşandı. Hakem 77'de maçı durdurdu. Ardından sahadan çıktı. 2 takım oyuncuları kalan sürede aralarında paslaştı. Maçı 6-0 Bayern kazandı.
ASLAN TOFAŞ'I GEÇTİ: 80-75
ING Basketbol Süper Ligi 21. hafta maçında Galatasaray Doğa Sigorta, evinde TOFAŞ'ı 80-75 yendi. Diğer sonuçlar: Bahçeşehir-Darüşşafaka: 91- 87, Bursaspor-Bandırma: 88-78.
VISCA EN İYİYE ADAY!
Edin Visca, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu olmaya M.United'dan Fred, B.Leverkusen'den Kai Havertz ve Espanyol'dan Calleri ile birlikte aday gösterildi.
A.DEMİR-HATAY PUANLARI PAYLAŞTI
TFF 1. Lig'de Adana Demispor sahasında Hatay ile 1-1 berabere kaldı. Hatay, 65'te Gökhan ile öne geçti. Demir 85'te Mehmet ile 1 puanı kurtardı.
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