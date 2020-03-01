Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Helal sana Toprak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'nda sporcusu , pilotlar sıralamasında da Razgatlıoğlu, lider oldu. Toprak yarış bitiminde kutlama yapmadı. Şehitlerimiz için '' verdi.

    Helal sana Toprak
    2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sporcusu , pilotlar sıralamasında da Razgatlıoğlu, lider oldu. Toprak yarış bitiminde kutlama yapmadı. Şehitlerimiz için '' verdi.

    KORONAVİRÜS     YASAĞI
    Alman Ligi ekiplerinden , yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) nedeniyle futbolcularının taraftarlarla fotoğraf çekilmemesi gerektiğini duyurdu.

    ASLAN FİLEDE GÜLDÜ
    AXA Efeler Ligi'nin 20. haftasında HDI Sigorta, Sorgun Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 25-16, 25- 15, 25-19 bitti.

    KÜFÜRLERE PASLI PROTESTO
    B. Münih taraftarının Hoffenheim maçında rakip takım başkanına yönelik küfürlü pankart açmasıyla ilginç bir protesto yaşandı. Hakem 77'de maçı durdurdu. Ardından sahadan çıktı. 2 takım oyuncuları kalan sürede aralarında paslaştı. Maçı 6-0 Bayern kazandı.

    ASLAN TOFAŞ'I GEÇTİ: 80-75
    ING Basketbol Süper Ligi 21. hafta maçında Galatasaray Doğa Sigorta, evinde TOFAŞ'ı 80-75 yendi. Diğer sonuçlar: Bahçeşehir-Darüşşafaka: 91- 87, Bursaspor-Bandırma: 88-78.

    VISCA EN İYİYE ADAY!
    Edin     Visca, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu olmaya M.United'dan Fred, B.Leverkusen'den Kai Havertz ve Espanyol'dan Calleri ile birlikte aday gösterildi.

    A.DEMİR-HATAY PUANLARI PAYLAŞTI
    TFF 1. Lig'de Demispor sahasında Hatay ile 1-1 berabere kaldı. Hatay, 65'te Gökhan ile öne geçti. Demir 85'te Mehmet ile 1 puanı kurtardı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Helal sana Toprak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri