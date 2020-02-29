Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    kritik virajda

    Geçen hafta beraberliği ile liderliği kaybeden bugün çok kritik bir maça çıkacak. Bordo- Mavililer, derbisinde 'u konuk edecek. Saat 17.00'de başlayacak maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Trabzonspor'da cezalı Campi ile sakatlığı bulunan Pereira takımdaki yerini alamayacak.

    Trabzonspor kritik virajda
    Geçen hafta Beşiktaş beraberliği ile liderliği kaybeden Trabzonspor bugün çok kritik bir maça çıkacak. Bordo- Mavililer, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Saat 17.00'de başlayacak maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Trabzonspor'da cezalı Campi ile sakatlığı bulunan Pereira takımdaki yerini alamayacak.



    DERBİ KADROSUNA GÖRE 4 DEĞİŞİKLİK
    Trabzon, Rize hazırlıklarını tamamladı. derbininde oynayan Sturridge, Pereira, Doğan ve Campi'nin yerine Nwakaeme, Mikel, Kamil ve Hüseyin oynayacak.

    ÇİMŞİR: ASLA KOLAY OLMAYACAK
    Teknik Direktör Hüseyin Çimşir futbolcularını uyardı... Genç hocanın, "Kesinlikle kolay bir maç olmayacak. Bu nedenle üst düzey bir performans ortaya koymamız gerekiyor" dediği öğrenildi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Trabzonspor kritik virajda
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri