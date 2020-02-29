Trabzonspor kritik virajda

Geçen hafta Beşiktaş beraberliği ile liderliği kaybeden Trabzonspor bugün çok kritik bir maça çıkacak. Bordo- Mavililer, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Saat 17.00'de başlayacak maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Trabzonspor'da cezalı Campi ile sakatlığı bulunan Pereira takımdaki yerini alamayacak.
DERBİ KADROSUNA GÖRE 4 DEĞİŞİKLİK
Trabzon, Rize hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş derbininde oynayan Sturridge, Pereira, Doğan ve Campi'nin yerine Nwakaeme, Mikel, Kamil ve Hüseyin oynayacak.
ÇİMŞİR: ASLA KOLAY OLMAYACAK
Teknik Direktör Hüseyin Çimşir futbolcularını uyardı... Genç hocanın, "Kesinlikle kolay bir maç olmayacak. Bu nedenle üst düzey bir performans ortaya koymamız gerekiyor" dediği öğrenildi.
DERBİ KADROSUNA GÖRE 4 DEĞİŞİKLİK
Trabzon, Rize hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş derbininde oynayan Sturridge, Pereira, Doğan ve Campi'nin yerine Nwakaeme, Mikel, Kamil ve Hüseyin oynayacak.
ÇİMŞİR: ASLA KOLAY OLMAYACAK
Teknik Direktör Hüseyin Çimşir futbolcularını uyardı... Genç hocanın, "Kesinlikle kolay bir maç olmayacak. Bu nedenle üst düzey bir performans ortaya koymamız gerekiyor" dediği öğrenildi.
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