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    • 29.02.2020 19:12
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    derbisinde kazanan ! MAÇ SONUCU | Trabzonspor 5-2

    Süper Lig'in 24.haftasında sahasında 'u konuk etti. Karşılaşma 5-2 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Da Costa, Ekuban, Sosa (pen.), Nwakaeme ve Ndiaye'den geldi. Çaykur Rizespor'un golleri ise Melnjak ve Skoda kaydetti. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 48'e yükseltti. Çaykur Rizespor ise 24 puanda kaldı.

    Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!

    Süper Lig'in 24.haftasında sahasında 'u konuk etti. Karşılaşma 5-2 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Da Costa, Ekuban, Sosa (pen.), Nwakaeme ve Ndiaye'den geldi. Çaykur Rizespor'un golleri ise Melnjak ve Skoda kaydetti. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 48'e yükseltti. Çaykur Rizespor ise 24 puanda kaldı.

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    Haberler Spor Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor! MAÇ SONUCU | Trabzonspor 5-2 Çaykur Rizespor
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