Süper Lig'in 24.haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma 5-2 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Da Costa, Ekuban, Sosa (pen.), Nwakaeme ve Ndiaye'den geldi. Çaykur Rizespor'un golleri ise Melnjak ve Skoda kaydetti. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 48'e yükseltti. Çaykur Rizespor ise 24 puanda kaldı.

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