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    • 29.02.2020 17:09
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    • 29.02.2020 17:09
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    Serie A'ya ayarı! -Inter dahil 5 maç ertelendi

    futbolu da vurdu... İİtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) 26.haftasında oynanması gereken, başta -Inter maçı olmak üzere 5 maç ileri bir tarihe ertelendi. Maçlar Mayıs ayında oynanacak.

    Resmen açıklandı! Derbi ertelendi

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında oynanması gereken 5 maçın, ülkenin kuzey bölgelerinde yoğun şekilde görülen vakaları sebebiyle 13 Mayıs'a ertelendi.

    Ülkede şu ana kadar 21 kişinin ölümüne, 800'ü aşkın kişinin de bundan etkilenmesine yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Serie A'da maçların ertelenmesine neden olmaya devam ediyor.

    DERBİ MAYIS AYINDA!

    Serie A Lig Birliği'nden yapılan resmi açıklamada, bu hafta sonu, daha önce tedbir maksatlı seyircisiz oynanması kararı alınan 26. hafta maçlarından, -Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia ve Udinese-Fiorentina maçlarının 13 Mayıs tarihine ertelendiği bildirildi.

    İtalya Kupası finali için daha önce kararlaştırılan 13 Mayıs tarihine erteleme maçlarının konulması üzerine, kupa finali de 20 Mayıs'a alındı.

    Serie A'da geçen haftada da koronavirüs endişesi sebebiyle Inter-Sampdoria maçı ileri bir tarihe ertelenmişti.

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