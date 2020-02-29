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    • 29.02.2020 16:11
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    Son dakika haberi... - maçı 11'leri belli oldu

    Süper Lig'in 24.haftasında 'un konuğu . 1 maç eksiği bulunmasına rağmen liderin 1 puan gerisinde bulunan bordo-mavili ekip, koltuğuna yeniden oturmanın planlarını yapıyor. Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu. Sporseverler Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtını arıyor. Detayler haberimizde.

    Trabzonspor'un 11'i belli oldu

    Süper Lig'de 24. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Günün açılış karşılaşmasında Karadeniz derbisinde , 'u konuk ediyor. ile 2-2 berabere kalarak liderliği zirveyi kaptıran bordo-mavili ekip koltuğunu geri alma planları yaparken, 'e 2-1 mağlup olarak küme hattına iyice yaklaşan yeşil-mavililer çıkış yakalamak istiyor.

    TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Saat 17.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin Türkmen, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Ekuban, Sörloth

    Çaykur Rizespor: Gökhan, Talbi, Fernandes, Melnjak, Moroziuk, Diomande, Yan Sasse, Oğuz Kağan, Boldrin, Umar, Skoda

    TRABZONSPOR 24-5 ÖNDE

    Bordo-mavililer ile Çaykur Rizespor, bugün oynanacak maçla ligde 38. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 37 karşılaşmada, Fırtına'nın galibiyetlerde 24-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 76 gole, Çaykur Rizespor takımı 29 golle karşılık verebildi.

    SADECE BİR KEZ KAYBETTİ

    Karadeniz devi, lig tarihinde Çaykur Rize karşısında sahasında tek yenilgi yaşadı. Bordo-mavili takım, rakibiyle sahasında oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik aldı, 1 kez kaybetti. Rakibi karşısında kendi evindeki tek yenilgisini 2006-07'de 1-0'lık sonuçla alan Trabzonspor, daha sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etmeyi başardı.

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