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    • Spor
    • 29.02.2020 Gazete
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    'da dev proje

    spor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bütün ları kapatacak çok önemli bir projenin bitme aşamasında olduğunu belirterek, “Geleceğimiz kurtulacak” dedi...

    Trabzon'da dev proje
    Göreve geldiği günden bu yana sadece sportif değil ekonomik olarak da çok önemli adımlar atan Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan camiaya müjde geldi. Ağaoğlu, tüm ları kapatacak çok önemli bir projenin son aşamasında olduklarını ifade etti.

    Proje konusunda sır vermeyen Ağaoğlu, "Açıklarsak sorun yaşarız bitirince geleceğimiz kurtulacak. Gerçekten dev bir proje ve bununla ilgili şu an detay vermek istemiyorum. Eğer şartlar oluşur ve gerçekleştirebilirsek 2 veya 3 yıl içerisinde tüm borçlarımızı bitireceğimizi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.



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