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    • 29.02.2020 17:26
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    , saat kaçta? 2020 Antalya FB maçı canlı yayın nereden izlenir?

    Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Geçen hafta derbide Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe bu karşılaşmayı kazanarak moral bulmak istiyor. Karşılaşmayı yakından takip edecek olan futbolseverler , saat kaçta sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, 2020 Antalya FB maçı canlı yayın nereden izlenir? İşte karşılaşmaya dair bilgiler

    Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

    Antalyaspor Fenerbahçe karşılaşması için heyecan devam ediyor. Ligin 24. haftasında karşı karşıya gelecek olan iki ekip mücadeleyi kazanarak moral depolamak istiyor. Futbolseverler bu nedenle arama motorlarında Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 Antalya FB maçı canlı yayın nereden izlenir? İşte detaylar...

    ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ve Fenerbahçe saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Ali Şansalan yöneteceği mücadele beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

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