Antalyaspor Fenerbahçe karşılaşması için heyecan devam ediyor. Ligin 24. haftasında karşı karşıya gelecek olan iki ekip mücadeleyi kazanarak moral depolamak istiyor. Futbolseverler bu nedenle arama motorlarında Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 Antalya FB maçı canlı yayın nereden izlenir? İşte detaylar...

ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ve Fenerbahçe saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Ali Şansalan yöneteceği mücadele beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.