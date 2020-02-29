UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz'in Sporting Lizbon takımını 3-1 kaybettiği maçın rövanşında 4-1 mağlup eden Başakşehir son 16 turundaki rakibi Kopenhag oldu. Turuncu-lacivertli ekip, ilk maçı 12 Mart Perşembe günü İstanbul'da, rövanşı ise 19 Mart Perşembe günü Danimarka'da oynayacak. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk için de bu eşleşme ayrı bir önem taşıyor. Genç teknik adam, futbolculuk kariyerinde 17 Mayıs 2000 tarihinde Galatasaray formasıyla, Kopenhagen'ın stadı Telia Parken'de UEFA Kupası'nı kaldırmıştı.
İŞTE SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Eşleşmeler: Olympiakos-W'Hampton, G.Rangers-Leverkusen, Wolfsburg-Shakhtar, Inter-Getafe, Sevilla- Roma, Salzburg/E.Frankfurt-Basel, LASK-M.United.
İŞTE SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Eşleşmeler: Olympiakos-W'Hampton, G.Rangers-Leverkusen, Wolfsburg-Shakhtar, Inter-Getafe, Sevilla- Roma, Salzburg/E.Frankfurt-Basel, LASK-M.United.
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