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    • Spor
    • 29.02.2020 Gazete
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    Pas ustası Elneny

    'ın ile oynadığı maçta Elneny, performansıyla galibiyette önemli bir rol oynadı. Orta alanda takımının ataklarını başlatan isim olan yıldız, %94'lük pas isabet oranına ulaştı. Elneny ayrıca Burak'ın ilk golünde asisti yaptı. 80 kez isabetli pas yapan deneyimli oyuncu, girdiği 2, ikili mücadelenin de birini kazandı.

    Pas ustası Elneny
    Beşiktaş'ın ile oynadığı maçta Elneny, performansıyla galibiyette önemli bir rol oynadı. Orta alanda takımının ataklarını başlatan isim olan yıldız, %94'lük pas isabet oranına ulaştı. Elneny ayrıca Burak'ın ilk golünde asisti yaptı. 80 kez isabetli pas yapan deneyimli oyuncu, girdiği 2, ikili mücadelenin de birini kazandı.

    ÖVGÜ TOPLADI....
    taraftarı da Elneny'nin performansından övgü ile bahsetti. Twitter'da "Bonservisi alınmalı, çok faydalı oynuyor" yorumunu yaptı.

    N'KOUDOU: DAHA İYİ OLMALIYIM
    Beşiktaş'ın sol kanat oyuncusu N'Koudou, "Kazanmak güzel ama kendi performansım daha yüksek olmalı. Kapasitemin daha yüksek olduğunu düşünüyorum" dedi.



    BU FORMAYI TAŞIMAK ONURDUR
    Alanyaspor     maçına 11'de başlayan Beşiktaşlı Tyler Boyd, "İlk 11'de başladığım için çok mutluyum. Bu formayı taşımak benim için onurdur. Elimden geleni yaptım, 3 puanı hak ettik." dedi. Boyd'un oyunu geçer not aldı.

    KARTAL İSTATİSTİKTE ÇOK ÜSTÜN
    Beşiktaş'ın topla oynamada yüzde 58'e 42, şutlarda 18'e 8, isabetli paslarda ise 459'a 286 üstünlük kurdu. Pozisyon zenginliği de Beşiktaş'taydı.

    TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI
    Beşiktaş taraftarı, Alanyaspor ile oynanan maçta deplasman tribününü tamamen doldurdu. Takımlarına 90 dakika boyunca büyük destek oldu.

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