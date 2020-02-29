Geçtiğimiz pazar gecesi Kadıköy'de Galatasaray'a mağlup olarak son 4 maçta 11 puan bırakan ve şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, bugünkü Antalya maçı ile birlikte yeni bir başlangıç yapmayı planlıyor. Perşembe günü gerçekleştirilen moral yemeğinde takım kaptanları Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan, Başkan Ali Koç ve yöneticilere krizden çıkış için söz verdi.
Kaptan Emre Belözoğlu, "Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Morale ihtiyacımız var. Bu da ancak üst üstte maçlar kazanarak olur. Ligde Antalya ve Denizli'yi kupada da Trabzon'u yenerek camiaya moral vermek istiyoruz. Ne olursa olsun. İki kulvarda da yarışı sonuna kadar bırakmayacağız" dedi. Kaptan Ozan da "Sizlerin ve taraftarın ne hissettiğini biliyoruz. Sahaya tüm gücümüzü koyacağız" ifadesini kullandı.
ÖNCE İDMAN SONRA YOLCULUK
Fenerbahçe, dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanın ardından özel uçakla Antalya'ya gitti. Takımı burada bir grup taraftar karşıladı.
FENERBAHÇE MORAL PEŞİNDE
F.Bahçe bugün saat 20.00'de Antalyaspor'a konuk oluyor. Maçı Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. F.Bahçe'de cezalı Deniz, Isla ile sakat Emre ve Rodrigues oynamayacak.
Kaptan Emre Belözoğlu, "Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Morale ihtiyacımız var. Bu da ancak üst üstte maçlar kazanarak olur. Ligde Antalya ve Denizli'yi kupada da Trabzon'u yenerek camiaya moral vermek istiyoruz. Ne olursa olsun. İki kulvarda da yarışı sonuna kadar bırakmayacağız" dedi. Kaptan Ozan da "Sizlerin ve taraftarın ne hissettiğini biliyoruz. Sahaya tüm gücümüzü koyacağız" ifadesini kullandı.
ÖNCE İDMAN SONRA YOLCULUK
Fenerbahçe, dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanın ardından özel uçakla Antalya'ya gitti. Takımı burada bir grup taraftar karşıladı.
FENERBAHÇE MORAL PEŞİNDE
F.Bahçe bugün saat 20.00'de Antalyaspor'a konuk oluyor. Maçı Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. F.Bahçe'de cezalı Deniz, Isla ile sakat Emre ve Rodrigues oynamayacak.
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