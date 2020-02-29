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    • Spor
    • 29.02.2020 Gazete
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    için nefesler tutuldu!

    Dünyanın en büyük derbisi olarak kabul edilen 'da yarın , yarın saat 23.00'te 'yı konuk edecek. Tüm dünyanın büyük bir heyecanla beklediği maç şampiyonluk yarışını da yakından ilgilendiriyor.

    El Clasico için nefesler tutuldu!
    Dünyanın en büyük derbisi olarak kabul edilen El Clasico'da yarın Real Madrid, yarın saat 23.00'te Barcelona'yı konuk edecek. Tüm dünyanın büyük bir heyecanla beklediği maç şampiyonluk yarışını da yakından ilgilendiriyor.

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