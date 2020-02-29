El Clasico için nefesler tutuldu!

Dünyanın en büyük derbisi olarak kabul edilen El Clasico'da yarın Real Madrid, yarın saat 23.00'te Barcelona'yı konuk edecek. Tüm dünyanın büyük bir heyecanla beklediği maç şampiyonluk yarışını da yakından ilgilendiriyor.
Dünyanınen büyükderbisiolarakkabuledilenEl Clasico'dayarınReal Madrid, yarın saat23.00'te Barcelona'yıkonuk edecek. Tüm dünyanınbüyük bir heyecanla beklediğimaç şampiyonluk yarışınıda yakından ilgilendiriyor.
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