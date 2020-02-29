Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    ve , 'deki şehitlerimizi unutmadı! "Aklımız şehit olan askerlerimizde..."

    'ın 'u yendiği maç sonrası ve , 'de şehit olan askerlerimizi unutmadı. Boateng ve Karius, "Maçı kazandık ama aklımız İdlib'de şehit olan 'nde " ifadelerini kullandı.

    Aklımız şehit olan askerlerimizde
    Beşiktaş'ın 'u yendiği maç sonrası ve , 'de şehit olan askerlerimizi unutmadı.

    UNUTMADILAR
    Boateng ve Karius, "Maçı kazandık ama aklımız İdlib'de şehit olan 'nde " ifadelerini kullandı.



    UMUT: ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR
    Şehitlerimiz hakkında konuşan Umut Nayır, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz fiutbol oynarken aileler orda bir şey yapamıyor. Belki de bu yaptığımız ikiyüzlülük. Bir şey konuşmak belki de doğru değil" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Boateng ve Karius, İdlib'deki şehitlerimizi unutmadı! "Aklımız şehit olan askerlerimizde..."
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri