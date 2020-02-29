Beşiktaş'ın Alanyaspor'u yendiği maç sonrası Boateng ve Karius, İdlib'de şehit olan askerlerimizi unutmadı.
UNUTMADILAR
Boateng ve Karius, "Maçı kazandık ama aklımız İdlib'de şehit olan Türk Askeri'nde " ifadelerini kullandı.
UMUT: ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR
Şehitlerimiz hakkında konuşan Umut Nayır, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz fiutbol oynarken aileler orda bir şey yapamıyor. Belki de bu yaptığımız ikiyüzlülük. Bir şey konuşmak belki de doğru değil" dedi.
UNUTMADILAR
Boateng ve Karius, "Maçı kazandık ama aklımız İdlib'de şehit olan Türk Askeri'nde " ifadelerini kullandı.
UMUT: ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR
Şehitlerimiz hakkında konuşan Umut Nayır, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz fiutbol oynarken aileler orda bir şey yapamıyor. Belki de bu yaptığımız ikiyüzlülük. Bir şey konuşmak belki de doğru değil" dedi.
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