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    • Spor
    • 29.02.2020 Gazete
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    Teknik Direktörü : Gücümüzle maçı çevirdik!

    Teknik Direktörü , Alanya galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.Yalçın, “Son vuruşları doğru yapmakta biraz sıkıntı çekiyoruz. Bu yüzden maçlarımız gidiş-dönüşlü gözüküyor...Alanya karşısında güçlü bir oyun oynadık ve gücümüzü ortaya koyarak maçı çevirdik. Kazanmayı hak ettik" dedi.

    Gücümüzle maçı çevirdik!
    Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın ardından açıklamalarda bulundu. Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirten Yalçın şunları söyledi: "Güçlü bir oyun oynuyoruz. İçeride, dışarıda oyunu biz kontrol ediyoruz. Son vuruşları yapmakta biraz sıkıntı çekiyoruz"



    GÜCÜMÜZLE MAÇI ÇEVİRDİK
    "Alanyaspor gibi zor deplasmanda geriye düştükten sonra geri dönmek kolay değil ama gücümüzle bunu çevirdik. Gollerin haricinde de baya pozisyonlarımız var. Kazanmayı hak ettik"



    OYUNUMUZ TATMİN EDİCİ
    "Son vuruş yeteneğimizi geliştirmeliyiz. Ancak genel anlamda girdiğimiz pozisyonlar ve oyunumuz tatmin edici. İlerleyen haftalarda daha iyi bir duruma geleceğiz. Buna inaniyorum"

    KAYBETSEK ELEŞTİRİLECEKTİK
    "Boateng'in sakatlığı var, o yüzden oynatmadık. Ljajic de hastalığı nedeniyle çok fazla idman kaçırdı. Tyler Boyd'u tercih ettim çünkü atletik bir oyuncu. Kaybetseydik eleştirilirdik"

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