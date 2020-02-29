4 bin 445 metrelik Phillip Island Pisti'ndeki ilk etap yarışında Toprak Razgatlıoğlu 22 tur sonunda bitiş çizgisini ilk sırada tamamladı.

Toprak, yarışta ikinci olan Alex Lowes ve yarışı üçüncü sırada tamamlayan Scott Redding'in şampanyalı kutlamalarına katılmadı.

KUTLAMALARA KATILMADI

Genç sürücü, zaferin ardından asker selamıyla poz verdi. Toprak, 2 ve 3. sıradaki rakipleriyle birlikte podyuma çıktı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından podyumdan ayrıldı. Razgatlıoğlu, şehitlerimize olan saygısından dolayı kutlamalara katılmadığını açıkladı.

Toprak Razgatlıoğlu, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu hafta bizim için çok önemliydi. Hem yeni takımımla hem de yeni motorla ilk yarışım oldu. Bir yandan Türkiye'den gelen haberler beni de etkiledi ve üzdü. Çok şehidimiz var. Her yarışa çıktığımda elimden geleni yapıyorum. Allah nasip etti, birinci oldum. Bu birinciliğimi bütün şehitlerimizin adına aldım. Yarış bittikten sonra asker selamıyla desteğimi daha doğru aktarmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

Yarışın kendisi açısından güzel geçtiğini kaydeden PATA Yamaha'nın 23 yaşındaki sürücüsü, "Takım çok sevinçli. Yamaha 10 senedir burada yarış kazanamıyordu. 10 sene sonra yarış kazandık. Bizim açımızdan güzel geçiyor ama bir yanımız da Türkiye'de. Yarın son 2 yarışımız var. Sonra Türkiye'ye dönüyoruz. İnşallah o yarışlar da güzel geçer ve Türkiye'ye 3 kupayla dönmek nasip olur" değerlendirmesinde bulundu.