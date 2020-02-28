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    • Spor
    • 28.02.2020 Gazete
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    Trabzon’a scout akını! ve Uğurcan Çakır göz hapsinde

    , Sevilla ve Leipzig gibi devlerin scoutları ’de yarın oynanacak maçında ile kaleci Uğurcan’ı izleyecek.

    Trabzon’a scout akını
    Trabzonspor'da yıldızlar göz hapsinde... 'un Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçı 7 farklı takımın scout ekibi takip edecek. Bu kulüplerin özellikle Uğurcan ve Sörloth'un performansını takip etmek için talepte bulunduğu öğrenildi.



    M.United, S.United, Sevilla ve Leipzig takımlarının da aralarında bulunduğu 7 farklı kulübün iki yıldız ile ilgili rapor hazırlayacak ve kulüplerine sunacaklar.

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