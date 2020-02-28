Onyekuru’ya şut dersi

Fenerbahçe derbisinde attığı bir golün dışında kaçırdıklarıyla da dikkatleri çeken Henry Onyekuru'ya bitiricilik konusunda özel çalışmalar yaptırılıyor. Teknik heyet, derbide kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonları bir bir harcayan Nijeryalı futbolcu için özel çalışma hazırlattı. Yıldız futbolcu bu eksiğini kapatmak için düzenli olarak ekstra çalışmalar yapmaya devam edecek.
HAZIRLIKLAR TAM GAZ
Galatasaray, Gençlerbirliği maçını hazırlıklarını dün yaptığı 1.5 saatlik anterman ile sürdürdü.
HAZIRLIKLAR TAM GAZ
Galatasaray, Gençlerbirliği maçını hazırlıklarını dün yaptığı 1.5 saatlik anterman ile sürdürdü.
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