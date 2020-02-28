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    • Spor
    • 28.02.2020 Gazete
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    Onyekuru’ya şut dersi

    derbisinde attığı bir golün dışında kaçırdıklarıyla da dikkatleri çeken 'ya bitiricilik konusunda özel çalışmalar yaptırılıyor. heyet, derbide kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonları bir bir harcayan futbolcu için özel çalışma hazırlattı. futbolcu bu eksiğini kapatmak için düzenli olarak ekstra çalışmalar yapmaya devam edecek.

    Onyekuru’ya şut dersi
    Fenerbahçe derbisinde attığı bir golün dışında kaçırdıklarıyla da dikkatleri çeken Henry Onyekuru'ya bitiricilik konusunda özel çalışmalar yaptırılıyor. heyet, derbide kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonları bir bir harcayan Nijeryalı futbolcu için özel çalışma hazırlattı. futbolcu bu eksiğini kapatmak için düzenli olarak ekstra çalışmalar yapmaya devam edecek.

    HAZIRLIKLAR TAM GAZ
    Galatasaray, Gençlerbirliği maçını hazırlıklarını dün yaptığı 1.5 saatlik anterman ile sürdürdü.

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