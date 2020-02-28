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    • Spor
    • 28.02.2020 Gazete
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    yönetimi kombine devir sınırını kaldırdı! maçı kapalı gişe oynanacak...

    , maçında kombine devir sınırını kaldırınca büyük bir hareketlenme oldu. Satışa sunulan biletler de tükendi. Gençlerbirliği maçı kapalı gişe oynanacak.

    Aslan kapalı gişe
    Galatasaray'ın 7 haftalık galibiyet serisi taraftarları da harekete geçirdi. Kadıköy'de alınan galibiyet sonrasında Sarı- Kırmızılı takım evinde Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maç için Mustafa Cengiz ve yönetimi, kombine devir sınırını kaldırması taraftarlarda büyük bir hareketlenmeye birlikte getirdi.

    KARABORSAYA DÜŞTÜ
    Kulüp tarafından satışa çıkartılan biletlerin tamamının tükendiği öğrenildi. Bu sezon ilk kez derbi olmayan bir maçın biletleri karaborsaya düşmeye başladı. G.Birliği maçı tamamen dolu tribünler önünde oynanacak.

    YENİ HEDEF 8'DE 8
    , 'ni de yenerse galibiyet serisini 8'e çıkartacak. ve öğrencileri şampiyonluk yolunda sürpriz kayıp istemiyor.



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