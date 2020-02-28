Galatasaray'ın 7 haftalık galibiyet serisi taraftarları da harekete geçirdi. Kadıköy'de alınan galibiyet sonrasında Sarı- Kırmızılı takım evinde Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maç için Mustafa Cengiz ve yönetimi, kombine devir sınırını kaldırması taraftarlarda büyük bir hareketlenmeye birlikte getirdi.
KARABORSAYA DÜŞTÜ
Kulüp tarafından satışa çıkartılan biletlerin tamamının tükendiği öğrenildi. Bu sezon ilk kez derbi olmayan bir maçın biletleri karaborsaya düşmeye başladı. G.Birliği maçı tamamen dolu tribünler önünde oynanacak.
YENİ HEDEF 8'DE 8
Galatasaray, Gençlerbirliği'ni de yenerse galibiyet serisini 8'e çıkartacak. Fatih Terim ve öğrencileri şampiyonluk yolunda sürpriz kayıp istemiyor.
KARABORSAYA DÜŞTÜ
Kulüp tarafından satışa çıkartılan biletlerin tamamının tükendiği öğrenildi. Bu sezon ilk kez derbi olmayan bir maçın biletleri karaborsaya düşmeye başladı. G.Birliği maçı tamamen dolu tribünler önünde oynanacak.
YENİ HEDEF 8'DE 8
Galatasaray, Gençlerbirliği'ni de yenerse galibiyet serisini 8'e çıkartacak. Fatih Terim ve öğrencileri şampiyonluk yolunda sürpriz kayıp istemiyor.
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