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    • Spor
    • 28.02.2020 Gazete
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    ’tan Çek basınına açıklamalar: Artık taktik çalışıyoruz

    'un yıldızı , eski döneminde taktik hatalar nedeniyle çok puanlar kaybettiklerini ve yeni teknik direktörün gelişiyle daha çok taktik antrenman yapmaya başladıklarını söyledi.

    Artık taktik çalışıyoruz
    Trabzon'un yıldızı Filip Novak, eski döneminde taktik hatalar nedeniyle çok puanlar kaybettiklerini ve yeni teknik direktörün gelişiyle daha çok taktik antrenman yapmaya başladıklarını söyledi.

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