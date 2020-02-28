Filip Novak’tan Çek basınına açıklamalar: Artık taktik çalışıyoruz
Trabzon'un yıldızı Filip Novak, eski teknik direktör döneminde taktik hatalar nedeniyle çok puanlar kaybettiklerini ve yeni teknik direktörün gelişiyle daha çok taktik antrenman yapmaya başladıklarını söyledi.
Trabzon'un yıldızı Filip Novak, eski teknik direktör döneminde taktik hatalar nedeniyle çok puanlar kaybettiklerini ve yeni teknik direktörün gelişiyle daha çok taktik antrenman yapmaya başladıklarını söyledi.
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