Evinde Galatasaray'a karşı şok edici bir yenilgi alan Fenerbahçe dün moral yemeğinde bir araya geldi... Kalamış Develi'de düzenlenen yemeğe Başkan Ali Koç, yöneticiler, teknik direktör Ersun Yanal, yardımcıları ve futbolcular katıldı. Takımdaki moralleri yükseltmek için düzenlenen organizasyonda herkesin çok üzgün ve keyifsiz olması dikkatlerden kaçmadı. Futbolcuların kendi aralarında bile çok fazla konuşmadıkları ve oldukça sessiz kaldıkları gözlendi.







MORAL YOK

Yemekte esen olumsuz hava, derbi yenilgisinin derin izler bıraktığını gösterdi.



ALİ KOÇ VE YANAL ÇOK MESAFELİYDİ

Galatasaray önünde alınan şok yenilgi nedeniyle arası iyice açılan Başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal yemek boyunca çok mesafeliydi. İkilinin arasında yaşanan gerilim çok açık bir şekilde gözler önüne serildi.



TARAFTARA BORCUMUZ VAR

Futbolcuların dünkü idman öncesi toplantı yaptığı ve son durumu masaya yatırdığı öğrenildi. Kaptan Emre'nin, "Sezonun kalan kısmında taraftara borcumuzu ödemeliyiz" dediği öğrenildi.

