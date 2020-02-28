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    • Spor
    • 28.02.2020 Gazete
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    un şokunu atlatamadan potada da 'dan darbe yedi!

    da önünde 20 yıllık serisini kaybeden , potada da 9 yıllık serisi tarihe gömülünce yıkıldı. 'ın maç sonu yaptığı "Böyle bir şey olabilir mi!" açıklamasını gündeme getiren Galatasaraylılar leriyle kafa buldu.

    Böyle bir şey olabilir mi!
    Pazar gecesi Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 20 yıllık geleneğe son veren Galatasaray, son olarak da çarşamba gecesi basketbolda Fenerbahçe Beko'yu Ataşehir'de 80-75 devirerek 9 yıllık seriye son vermişti. Tüm bu yaşananlar Galatasaraylılar'a bayram sevinci yaşatı.

    SOSYAL MEDYA AFFETMEDİ!
    F.Bahçeliler ise hiç de hatırlamak istemeyeceği 4 günlük bir süreç yaşamış oldular. G.Saray'ın potadaki zaferini ardından Ozan Tufan'ın sözü yine nın dilindeydi.

    FENERLİLER'İ ÇOK KIZDIRDILAR....
    G.Saraylılar "4 günde 2 zafer, böyle bir şey olabilir mi" şeklinde twitler ve capsler yaparak lerini kızdırmaya çalıştılar. F.Bahçeliler de seriyi siz değil biz yaptık" diye cevap verdiler.



    HEM 9 HEM DE 17 YILLIK SERİ
    Bu arada potada 9 yıl sonra F.Bahçe'yi deplasmanda yenerken, normal sezon olarak da 17 yıl sonra dış sahada yenmiş oldu.



    GÖKSENİN: BÜTÇE DEĞİL RUH KAZANDI
    Galatasaray basket takımının kaptanı Göksenin Köksal, "Sahada bütçe değil, ruh oynar. Fenerbahçe iyi oynamıyor. Maçı kazanacağımızı biliyorduk" açıklamasını yaptı.

    Twitter;



    'dan " hatırası" paylaşımı geldi.




    'ın derbi sonrası sözü G.Saraylılar'ın dilinde.

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