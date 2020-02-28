Pazar gecesi Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 20 yıllık geleneğe son veren Galatasaray, son olarak da çarşamba gecesi basketbolda Fenerbahçe Beko'yu Ataşehir'de 80-75 devirerek 9 yıllık seriye son vermişti. Tüm bu yaşananlar Galatasaraylılar'a bayram sevinci yaşatı.
SOSYAL MEDYA AFFETMEDİ!
F.Bahçeliler ise hiç de hatırlamak istemeyeceği 4 günlük bir süreç yaşamış oldular. G.Saray'ın potadaki zaferini ardından Ozan Tufan'ın sözü yine sosyal medyanın dilindeydi.
FENERLİLER'İ ÇOK KIZDIRDILAR....
G.Saraylılar "4 günde 2 zafer, böyle bir şey olabilir mi" şeklinde twitler ve capsler yaparak ezeli rakiplerini kızdırmaya çalıştılar. F.Bahçeliler de seriyi siz değil biz yaptık" diye cevap verdiler.
HEM 9 HEM DE 17 YILLIK SERİ
Bu arada Galatasaray potada 9 yıl sonra F.Bahçe'yi deplasmanda yenerken, normal sezon olarak da 17 yıl sonra dış sahada yenmiş oldu.
GÖKSENİN: BÜTÇE DEĞİL RUH KAZANDI
Galatasaray basket takımının kaptanı Göksenin Köksal, "Sahada bütçe değil, ruh oynar. Fenerbahçe iyi oynamıyor. Maçı kazanacağımızı biliyorduk" açıklamasını yaptı.
Twitter;
Göksenin Köksal'dan "Ataşehir hatırası" paylaşımı geldi.
Ozan Tufan'ın derbi sonrası sözü G.Saraylılar'ın dilinde.
SOSYAL MEDYA AFFETMEDİ!
F.Bahçeliler ise hiç de hatırlamak istemeyeceği 4 günlük bir süreç yaşamış oldular. G.Saray'ın potadaki zaferini ardından Ozan Tufan'ın sözü yine sosyal medyanın dilindeydi.
FENERLİLER'İ ÇOK KIZDIRDILAR....
G.Saraylılar "4 günde 2 zafer, böyle bir şey olabilir mi" şeklinde twitler ve capsler yaparak ezeli rakiplerini kızdırmaya çalıştılar. F.Bahçeliler de seriyi siz değil biz yaptık" diye cevap verdiler.
HEM 9 HEM DE 17 YILLIK SERİ
Bu arada Galatasaray potada 9 yıl sonra F.Bahçe'yi deplasmanda yenerken, normal sezon olarak da 17 yıl sonra dış sahada yenmiş oldu.
GÖKSENİN: BÜTÇE DEĞİL RUH KAZANDI
Galatasaray basket takımının kaptanı Göksenin Köksal, "Sahada bütçe değil, ruh oynar. Fenerbahçe iyi oynamıyor. Maçı kazanacağımızı biliyorduk" açıklamasını yaptı.
Twitter;
Göksenin Köksal'dan "Ataşehir hatırası" paylaşımı geldi.
Ozan Tufan'ın derbi sonrası sözü G.Saraylılar'ın dilinde.
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