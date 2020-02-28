Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    ve 'a 1 maç ceza

    Hafta sonu 'de oynanan ve özellikle son anları çok gerilimli geçen - derbisiyle ilgili cezalar açıklandı... , maçta direkt gören ve 'a ile yardımcı antrenör 'a 1'er maç ceza verdi.

    Deniz&Yanal’a 1 maç
    Hafta sonu 'de oynanan ve özellikle son anları çok gerilimli geçen - derbisiyle ilgili cezalar açıklandı... , maçta direkt gören ve 'a ile yardımcı antrenör 'a 1'er maç ceza verdi.

    OZAN TUFAN'A CEZA ÇIKMADI
    Kurul ayrıca Fenerbahçe'ye 232 bin 500, Galatasaray ise 104 bin 500 lira para cezası verdi. sevkedilen Sadık Çiftpınar, Garry Rodrigues, 'a ceza verilmediğini açıkladı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Deniz Türüç ve Ersun Yanal'a 1 maç ceza
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri