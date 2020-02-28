Hafta sonu Kadıköy'de oynanan ve özellikle son anları çok gerilimli geçen Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili cezalar açıklandı... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, maçta direkt kırmızı kart gören Deniz Türüç ve teknik direktör Ersun Yanal'a ile yardımcı antrenör Volkan Kazak'a 1'er maç ceza verdi.
OZAN TUFAN'A CEZA ÇIKMADI
Kurul ayrıca Fenerbahçe'ye 232 bin 500, Galatasaray ise 104 bin 500 lira para cezası verdi. Disiplin kuruluna sevkedilen Sadık Çiftpınar, Garry Rodrigues, Ozan Tufan'a ceza verilmediğini açıkladı.
OZAN TUFAN'A CEZA ÇIKMADI
Kurul ayrıca Fenerbahçe'ye 232 bin 500, Galatasaray ise 104 bin 500 lira para cezası verdi. Disiplin kuruluna sevkedilen Sadık Çiftpınar, Garry Rodrigues, Ozan Tufan'a ceza verilmediğini açıkladı.
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