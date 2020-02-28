Kısa süre önce Fenerbahçe ile yolları olaylı bir şekilde ayrılan Damien Comolli sessizliğini bozdu. İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Fransız futbol adamı çok önemli itiraflarda bulundu. İşte Comolli'nin açıklamaları:



DAYANAMAYACAK DURUMA GELDİM

"2 seçeneğim vardı. Ya bekleyip kulübün göndermesini umacaktım. Ya da istifa edip tazminat olarak bir yıllık maaş ödeyecektim. Bunu yapamazdım. Yönetime gitmek istediğimi söyledim ama reddettiler. Ve sonunda dayanamayacak duruma geldim."







TÜNELİN SONUNDA IŞIK YOKTU!

"Tünelin sonunda ışık yoktu. Bunu kamuoyuna açıklamak zorundaydım. Hayatımda ilk defa sosyal medya hesabı açıp tweet attım. Doğru olmayan şeyler vardı ve bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Bu olaydan sonra kulüp ayrılmama izin verdi."



BU DURUM BENİ RAHATSIZ ETTİ

"Başkan Ali Koç, benim ve teknik direktörün bilgisi dahilinde olmayan transferler yaptı. Onun bu kararına saygı duydum. Sonuçta kendisi bu kulübün başkan. İstediğini yapabilecek özgürlüğe sahip. Ama elbette bu durum beni rahatsız etti."







TERS GİDEN BİR ŞEYLER VARDI...

"Finansal olumsuzluklara rağmen iyi bir yaz transfer dönemi geçirdik. Ancak bazı şeyler ters gidiyordu. Beni istifa kararına iten de bu oldu. Fenerbahçe'nin içinde ve çevresinde çok fazla negatiflik var. Kariyerimde ilk kez böyle bir şey gördüm."



SORUN ONLARDA DEĞİL BİZDEYDİ!

"Ayew ve Slimani en büyük iki transferimizdi. Çok büyük başarısızlık, felaket olarak nitelendirildiler. Ben ise 'Bunlar iyi oyuncular. Eğer başarılı olamıyorlarsa takım içinde sorun var' dedim. Ayew bu sezon Swansea City'de 13 gol atıp 5 asist yapmış. Slimani Fransa'da fırtına gibi esiyor."







ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE

Başkan Ali Koç medya ve taraftarların ardından Comolli tarafından da eleştirildi.







VEDAT TAM PREMİER LİG FORVETİ

Comolli, "Vedat Muriç, Premier Lig futbolcusu olabilmek için btüün özelliklere sahip. Onu sürekli Olivier Giroud ile kıyaslıyorum" dedi...

Comolli sezon başında transfer edilen Vedat Muriç için konuştu... Comolli, "Premier Lig futbolcusu olabilmek için bütün özelliklere sahip. Kendini çok iyi şekilde geliştirdi. Hala öğrenecek çok şeyi var. Manchester City ve Liverpool gibi takımlar için hazır olmayabilir ama Premier Lig'deki diğer kulüplerde oynayabilir. Onu sürekli olarak Olivier Giroud ile kıyaslıyorum" dedi.







İNGİLİZLER İZLEMEYE GELDİ

Vedat'la İngilizler'in ilgilendiğini doğrulayan Comolli, "Premier Lig kulüpleri sürekli soruyorlardı, izlemeye gelmek için bilet istiyorlardı" dedi.