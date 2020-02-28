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    • Spor
    • 28.02.2020 Gazete
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    yönetimden ’a sözleşmesinde indirim talebi! Kabul etmezse satılacak...

    Eski yönetimin sözleşmesini 2 yıl uzattığı 33 milyon liralık bir yükümlülük getirdi. Başkan golcü yıldıza indirim talebinde bulunacak.

    Burak Yılmaz’la özel zirve
    Beşiktaş'ta Burak bilmecesi... Takımda en çok kazanan oyuncular arasında yer alan 35 yaşındaki golcüyle istifasından 2 gün önce yeni sözleşme imzalamış ve Burak'a 2 yıl için 5 milyon Euro verilecek olması resmiyete dökülmüştü.

    SÖZLEŞME TEPKİ TOPLAMIŞTI
    Burak'ın artı bir sene olan sözleşme şartları 5 milyon lira karşılığında feshedilebilecekken 2 sene daha uzatılıp 33 milyon liralık yükümlülüğün altına girilmesi büyük tepki toplamıştı.



    KABUL ETMEZSE SATILACAK
    Beşiktaş Başkanı 'nin Burak'la en kısa zamanda masaya oturup sözleşmesinde indirim isteyeceği öğrenildi. Burak teklifi kabul etmezse satılması gündeme gelecek.

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