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    • Spor
    • 28.02.2020 Gazete
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    kaçtı yakaladı

    1. Lig'de spor 2-0 geriye düştüğü maçta evinde ile 2-2 berabere kaldı. Altay, Putsila ve Paixao'nun golleriyle iki farkı yakalarken Timsah, Seleznov ve Kubilay'ın golleri ile 1 puanı kurtardı.

    Altay kaçtı Bursa yakaladı
    TFF 1. Lig'de Bursaspor 2-0 geriye düştüğü maçta evinde Altay ile 2-2 berabere kaldı. , Putsila ve Paixao'nun golleriyle iki farkı yakalarken Timsah, Seleznov ve Kubilay'ın golleri ile 1 puanı kurtardı.

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