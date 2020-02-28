Altay kaçtı Bursa yakaladı

TFF 1. Lig'de Bursaspor 2-0 geriye düştüğü maçta evinde Altay ile 2-2 berabere kaldı. Altay, Putsila ve Paixao'nun golleriyle iki farkı yakalarken Timsah, Seleznov ve Kubilay'ın golleri ile 1 puanı kurtardı.
TFF 1. Lig'de Bursaspor 2-0geriye düştüğümaçta evindeAltay ile 2-2berabere kaldı.Altay, Putsila ve Paixao'nun golleriyle iki farkı yakalarken Timsah, Seleznov ve Kubilay'ın golleri ile 1 puanı kurtardı.
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